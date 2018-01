Ramsloh In Ramsloh wird es künftig kein Osterfeuer mehr geben. Anfang Januar habe die Feuerwehr Ramsloh mehrheitlich entschieden, kein Osterfeuer mehr beim Feuerwehrhaus in Ramsloh abzubrennen, so Ortsbrandmeister Matthias Stöter. Gründe sind der Besucherrückgang und Platzmangel.

Wenn andere Vereine dieses übernehmen möchten, sollten sie sich bitte an die Gemeinde Saterland wenden, teilt die Feuerwehr weiter mit.