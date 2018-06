Ramsloh In der Nacht von Freitag, 1. Juni, 22 Uhr, bis Samstag, 2. Juni, 6.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den am Hollener See hinter dem Kiosk befindlichen Kühlwagen aufgebrochen und nach Polizeiangaben daraus mehrere Kisten Bier entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen unter Telefon 04491/93160.