Geparktes Auto beschädigt

Ramsloh Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober an der Mozartstraße in Ramsloh zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw wurde in der Zeit zwischen 21 und 9 Uhr durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei im Saterland (Telefon 04498/2111) oder in Friesoythe (Telefon 04491/ 93160) in Verbindung zu setzen.