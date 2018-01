Ramsloh Am Freitag, 26. Januar, ist in der Zeit von 14 bis 15 Uhr eine Grundstücksmauer an der Schulstraße in Ramsloh mit einem Kraftfahrzeug beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, die Polizei Friesoythe, Telefon 04491/93160, oder im Saterland, Telefon 04498/2111, zu kontaktieren.