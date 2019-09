Kennzeichen gestohlen

Ramsloh Ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Kennzeichen ist ein 18-Jähriger am Samstag mit einem Kleinkraft in Ramsloh gefahren. Gegen 16 wurde der Saterländer laut Polizeiangaben durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe in Ramsloh kontrolliert. Der 18-jährige fuhr auf einem Kleinkraftrad, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zu dem festgestellt, dass das am Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen als gestohlen gemeldet war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.