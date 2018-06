Ramsloh Am Dienstag, 5. Juni, ist ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland gegen 21 Uhr in Ramsloh auf der Hauptstraße von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Es wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,96 Promille, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.