Ramsloh Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung mit Todesfolge sowie Körperverletzung. So lautet die Anklage der Oldenburger Staatsanwaltschaft gegen einen 34-jährigen Mann aus Ramsloh. Er soll seine 32-jährige Lebensgefährtin im Januar 2018 auf grausame und brutale Art umgebracht haben. Ab Freitag, 15. Juni, steht der Ramsloher vor dem Oldenburger Landgericht. Acht Verhandlungstage sind für die Aufarbeitung der schrecklichen Tat angesetzt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, der aufgrund erheblicher Alkoholisierung willenlosen Lebensgefährtin Geschlechtsverkehr aufgezwungen zu haben, durch den diese erhebliche Schmerzen erlitten haben soll. Er soll ihr dann durch gewaltsame sexuelle Praktiken und sich anschließenden weiteren besonders grausamen Handlungen schwerste innere Verletzungen verursacht haben, die schließlich zum Tod der Lebensgefährtin geführt haben sollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der Angeklagte wurde nach dem Tatgeschehen vorläufig festgenommen und schließlich vorläufig in eine geschlossene Einrichtung untergebracht. Er soll die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen haben.

Verhandelt werden soll auch ein weiterer Vorfall, der sich im November 2017 – ebenfalls in der Wohnung eines abgelegenen Hauses zwischen Ramsloh und Elisabethfehn – ereignet haben soll. Der Angeklagte soll seine Lebensgefährtin auf der Treppe so an den Haaren gezogen haben, dass sie zu Fall kam, und sie zudem an den Haaren zurück in die Wohnung geschleift haben. Diese Handlung soll er mit Tritten gegen den Körper begleitet haben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll bei dieser Handlung ebenfalls erheblich alkoholisiert gewesen sein.