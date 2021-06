Sinkende Corona-Fallzahlen: Rathaus in Ramsloh wieder geöffnet

Ramsloh Aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen ist das Rathaus der Gemeinde Saterland ab diesem Montag, 21. Juni, wieder geöffnet. „Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht mehr erforderlich“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ein persönliches Erscheinen im Rathaus sei allerdings in vielen Angelegenheiten nicht unbedingt notwendig. Viele Anliegen könnten auch telefonisch oder per E-Mail erledigt werden. „Hiervon sollte nach wie vor auch Gebrauch gemacht werden, um die Kontakte so gering wie möglich zu halten“, heißt es von der Gemeinde.

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Zusätzlich können montags und dienstags am Nachmittag Termine vereinbart werden.

Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen sind beim Besuch des Rathauses einzuhalten. Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske sowie das Desinfizieren der Hände sind vorgeschrieben. „Zur Kontaktverfolgung erfolgt eine Registrierung der Besucher und Besucherinnen über die Luca-App oder in Papierform im Eingangsbereich des Rathauses“, teilt die Gemeindeverwaltung weiter mit. Nach wie vor sei nur der Hintereingang des Rathauses (parkplatzseitig) geöffnet.