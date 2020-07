Transporter aufgebrochen

Ramsloh In Ramsloh wurde ein an der Straße Dät Haartje abgestellter Transporter von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Polizei gibt den Tatzeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 7.45 Uhr, an. Aus dem Transporter werden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) zu melden.