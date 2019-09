Unter Drogen am Steuer

Ramsloh Ein 25-jähriger ist am Samstag unter Drogeneinfluss in Ramsloh Auto gefahren. Gegen 12 Uhr wurde der Saterländer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontroll überprüft. Das meldete die Polizei am Sonntag. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Durch die Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt wurde dem Saterländer untersagt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.