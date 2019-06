Vermisster Ramsloher wieder da

Ramsloh Die Polizei hat den seit Pfingstmontag vermissten 57-jährigen Ramsloher wiedergefunden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung fanden Polizeibeamte ihn am Samstagabend gegen 19.45 Uhr wohlbehalten in Ramsloh in einem alten unbewohnten Gebäude an der Ostermoorstraße.

Der Mann habe lediglich über Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel geklagt, teilte die Polizei weiter mit. Deshalb wurde der Rettungsdienst alarmiert. Die Besatzung brachte ihn zur Kontrolle ins Krankenhaus Friesoythe.