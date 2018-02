Alkoholisiert in Scharrel unterwegs

Scharrel Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Friesoythe hat am vergangenen Freitagabend gegen 22.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Scharrel eine männliche Person festgestellt, die mit einen Pkw unterwegs war, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholwert von 0,62 Promille wurde gemessen. Gegen den 30-Jährigen aus Scharrel wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.