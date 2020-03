Einsatz In Scharrel: Abgestelltes Auto gerät in Brand

Scharrel Ein abgestellter Pkw ist am Mittwoch, 25. März, um 16.24 Uhr am Irisweg in Scharrel in Brand geraten. Das Feuer wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht. Insgesamt entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.