Scharrel Jugendfußball von seiner schönsten Seite boten die über 600 Jungen und Mädchen am Wochenende während der Jugendsportwoche der Jugendabteilung des Sportvereins SV Scharrel. Es ist bereits das 13. große Turnier in Folge. Drei Tage lang wurde auf der Sportanlage des SVS vor der Kulisse des Maiglöckchenwaldes in Scharrel ein Jugendturnier mit 55 Mannschaften und über 600 Kindern und Jugendlichen ausgetragen. Mit dabei waren dann auch diesmal nicht nur Mannschaften aus der hiesigen Region, sondern Mannschaften vom Niederrhein aus Nordrhein-Westfalen und aus ganz Niedersachsen.

Der Tuß Preussen Vluyn vom Niederrhein aus Nordrhein-Westfalen im Kreis Wesel kommt bereits zum achten Male mit mehreren Jugendmannschaften nach Scharrel. Aber auch die Jugendlichen aus Aldekerk im Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen sind seit Jahren Gast in Scharrel. Erstmals dabei war auch eine Jugendabteilung aus Hannover, die auf dem Dorfplatz ihre Zelte aufgeschlagen hatte und am Turnier teilnahmen. Nicht nur die Fußballer mit ihren Betreuern und Trainern, die von weit angereist waren, nutzten die Gelegenheit zum Zelten auf dem Dorf- und Festplatz, sondern auch viele Mannschaften aus der Region hatten ihre Zelte neben der Turnhalle aufgeschlagen.

Zu einem Jubiläums-Damen-Fußballturnier trafen sich am Freitagabend in der Gruppe A die Damenmannschaften der SG Scharrel/Ramsloh 2, der VfL Löningen, die SG Elisabethfehn/Harkebrügge1, der SV Bösel, der FC Aldekerk und der FSV Westerstede. In der Gruppe B spielten der SV Carum, die SG Eliabethfehn/ Harkebrügge 2, die SG Bockhorst/Burlage, der TuS Vorwärts Augustfehn 032, der SV Scharrel und die Fehntjer SG.

Sieger wurde schließlich der VfL Löningen vor dem SV Scharrel und der SG Scharrel/Ramsloh. Alle teilnehmenden Mannschaften zeigten sich mit diesem Turnier sehr zufrieden und feierten bis in die frühen Morgenstunden. • Einen ausführlichen Bericht zu den Turnieren der übrigen Jugendmannschaften lesen Sie in einer unserer nächsten Ausgaben.