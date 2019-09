Unbekannte entwenden Fische

Scharrel Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 6. September, 8 Uhr, bis Samstag, 7. September, 8 Uhr, aus einem Teich an der Baumschulenallee in Scharrel diverse Fische entwendet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei unter anderem um zwölf ausgewachsene Kois und etwa 40 bis 50 kleinere Fische. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.