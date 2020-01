Scharrel Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 24. Dezember, gegen 0 Uhr und Dienstag, 7. Januar 2020, 8 Uhr, die Außenwand der Grundschule an der Kirche in Scharrel mit Farbe besprüht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.