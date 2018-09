Autofahrer übersieht Radfahrer

Scharrel In Scharrel hat sich am Freitag, 7. September, gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden und einem leicht verletzten Radfahrer ereignet. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Scharrel wollte von der Straße Holtesch auf die Hauptstraße einfahren und übersah dabei nach Polizeiangaben einen 53-jährigen Fahrradfahrer aus Scharrel, der den Fahrradweg an der Hauptstraße in Richtung Ramsloh befuhr. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.