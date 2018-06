Sedelsberg Mit schweren Verletzungen wurde ein 22-Jähriger nach einer Körperverletzung vor einem Imbiss an der Emsstraße in Sedelsberg ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mann war am Sonntag, 10. Juni, gegen 2.30 Uhr mit dem späteren Täter zunächst gemeinsam in dem Imbiss gegangen und wurde vor dem Imbiss schließlich mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 an.