Sedelsberg Viele Benzinkanister haben ein Fassungsvermögen von fünf bis zehn Litern. Bei den aktuellen Benzinpreisen hat eine Füllung also etwa einen Wert von sechs bis 14 Euro. Verhältnismäßig wenig Geld, am Mittwochabend an einer Tankstelle in Sedelsberg aber Auslöser für eine Szene wie in einem Actionfilm.

Gegen 19 Uhr fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer ohne Kennzeichen an einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße vor und betankte einen Kanister mit Diesel. Als er vom Tankstelleninhaber angesprochen wurde, stieg der Mann ohne zu bezahlen in seinen schwarzen 3er-BMW und fuhr los. Der Tankwart versuchte ihn aufzuhalten und wurde etwa 15 Meter mitgeschleift. Dabei verletzte er sich leicht; der Dieb konnte fliehen.

Beschrieben wird der Täter als circa 60 Jahre alter Mann mit osteuropäischem Hintergrund. Er trug eine helle Baseball-Cap und dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.