Einbrecher von Hausherr überrascht

Sedelsberg Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 16. September gegen 9.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Koloniestraße ein. Im Haus wurden sie durch den 57-jährigen Geschädigten überrascht und flüchteten. Die Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem sollen sie einen dunklen Hautteint und dunkle, kraue Haare haben. Der Schaden betrug 700 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04498/2111.