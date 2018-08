Sedelsberg Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 22. August, bis Freitag, 24. August, in der Straße Birkenkolonie in Sedelsberg das Faltdach eines Renault Twingo beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit circa 350 Euro an. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ramsloh unter Telefon 04498/2111 entgegen.