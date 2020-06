Feuerwehreinsatz Im Saterland: Waldstück brennt bei Sedelsberg

Sedelsberg Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine rund 50 mal 50 Meter große Fläche in einem Waldstück am Moorgutsweg in Sedelsberg in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel waren am Mittwoch gegen 15.42 Uhr zu dem Einsatz gerufen worden.

Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge habe die Fläche darunter auch einige Bäume bereits in Flammen gestanden, berichtet Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland. Mit C-Rohren und Brandpatschen wurde das Feuer von den Kameraden der Saterländer Feuerwehren gelöscht. Dafür musste auch eine Wasserversorgung mit einigen 100 Metern verlegt werden. Auch die Polizei war vor Ort.

