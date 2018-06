Sedelsberg /Friesoythe Auch der letzte Müllhaufen des ehemaligen Entsorgungsunternehmen Niba am C-Port in Sedelsberg ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Gegen 9.45 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter ein Nachbarfirma die Feuerwehr, als er den Brand bemerkt hatte. Kurz später war schon eine große schwarze Rauchsäule kilometerweite am Horizont zu sehen.

Der Brand konnte recht schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ramsloh, Scharrel, Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen zusammen mit etwa 70 Einsatzkräften im Einsatz. Neben einer Drohne wurde auch ein Löschunterstützungsfahrzeug eingesetzt. Die Löscharbeiten werden sich den ganzen Tag hinziehen, da der Müllberg nach und nach abgetragen wird. Für die Bürger bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Es konnte durch die Feuerwehr keinerlei feststellbaren schädigenden Dämpfe gemessen werden. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nichts gesagt werden. Ermittlungen hierzu werden nach den Löscharbeiten aufgenommen.

Zuvor war die Sedelsberger Straße von der C-Port-Abfahrt der B 72 bis zur Kreuzung mit der B 401 gesperrt. Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bereits im Jahr 2007, 2011 und mehrmals im vergangenen Jahr sind auf dem Gelände der ehemaligen Firma Niba Feuer ausgebrochen. Im April 2017 stellte die Recyclingfirma dann einen Insolvenzantrag.

Lesen Sie auch:

Feuerwehr muss erneut zum C-Port ausrücken, Artikel vom 2. Juli 2017

Erneut brennt Kompost bei Niba, Artikel vom 29. Juni 2017

Großbrand in Sedelsberg: Holzabfälle endlich gelöscht, Artikel vom 7. Juni 2011