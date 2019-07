Sedelsberg Ein 56-jähriger Saterländer ist am vergangenen Donnerstag, 18. Juli, betrunken mit seinem Pkw in Sedelsberg unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr er gegen 21.05 Uhr mit seinem Pkw die Siedlerstraße.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 3,17 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren wurde dem Mann und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.