Sedelsberg Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Treckerkino in Sedelsberg geben. Am 29. August 2020 steigt die zweite Episode der Veranstaltung. „Nach der positiven Resonanz zu unserem ersten Treckerkino Ende August war uns schnell klar, dass wir das wiederholen müssen“, berichtet Malin Knelangen, Schriftführerin der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Sedelsberg, dem Organisator der Veranstaltung.

Das Treckerkino findet im kommenden Jahr eine Woche nach dem Barßeler Hafenfest und eine Woche vor dem Krammarkt in Ramsloh statt. Das Motto lautet „Mehr Trecker. Mehr Kino. Mehr Party.“. „Was sich genau dahinter verbirgt, verraten wir in den kommenden Monaten“, so Knelangen weiter.