In Malerbetrieb eingebrochen

Strücklingen Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 7. August, 18 Uhr, und Donnerstag, 8. August, 6.30 Uhr, in einen Malerbetrieb an der Bahnhofstraße in Strücklingen eingebrochen und hat ein Radio sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.