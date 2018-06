Accum Schneller als geplant war am Donnerstagvormittag die schwere Windrose von der Accumer Mühle montiert und mit Hilfe eines Kranwagens zu Boden gelassen. Der Mühlenverein hatte für die Arbeiten vorsorglich eine Straßensperrung von morgens bis in den späten Nachmittag beantragt, doch nach zwei Stunden waren die Demontagearbeiten beendet. Und so konnte die Straße Richtung Fedderwarden wieder freigegeben werden, berichtet Herbert Harms vom Accumer Mühlenverein.

Die Windrose macht dem Mühlenverein schon seit geraumer Zeit Sorgen. Die Windrose, die bei einer Änderung der Windrichtung die Aufgabe hat, über eine Kette und ein Getriebe die Mühlenkappe „in den Wind“ zu drehen, hat einen größeren Lagerschaden. Das hört man auch: „Die Windrose quietscht ohne Ende“, sagt Harms. Das sei zum einen störend für die Anwohner, vor allem aber kann es dem historischen Bauwerk zum Verhängnis werden: Wenn das Lager kaputt ist und die Windrose die Mühle nicht in den Wind drehen kann, könnte bei schweren Stürmen die ganze Kappe samt Flügelkreuz Schaden nehmen oder sogar – wie vor einigen Jahren bei den Zwillingsmühlen in Greetsiel – herabstürzen.

Die abgebaute Windrose und eine zur Mechanik gehörende Getriebewelle werden an Ort und Stelle in Accum saniert, sagt Herbert Harms. Zwei bis drei Wochen wird das in etwa dauern, dann geht’s mit Hilfe des Krans wieder zurück auf die Kappe. Eine Firma aus Dunum in Ostfriesland erledigt das für die Accumer. Für die Sanierung der Windrose sind laut Accumer Mühlenverein 6000 Euro veranschlagt.