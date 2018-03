Grafschaft Wenn in den nächsten Tagen die Temperaturen weiter steigen, machen sich die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Auf ihrem Weg dorthin müssen sie immer wieder Straßen überqueren – und viele Tiere finden den Tod: Nicht nur das direkte Überfahren tötet Frösche, Kröten und Molche, sondern auch die Druckwelle, die Autos erzeugen, die dicht an ihnen vorbei fahren.

Um den Weg der Amphibien sicherer zu machen, errichten die Stadt Schortens Krötenzäune im Forst Upjever, am Moorhauser Weg und an der Birkenstraße: Die Gruppen Jever und Schortens des Naturschutzbunds Nabu betreuen seit 2016 die Zäune in Grafschaft. Morgens werden sie abgelaufen oder mit dem Rad abgefahren und die Tiere in Fangeimern auf die andere Straßenseite umgesetzt. Dort können sie ihre Wanderung fortsetzen. In den Eimern finden sich vor allem Erdkröten, ein paar Frösche (meist Grasfrösche), selten Molche.

Der Nabu bittet alle Fahrer, achtsam zu sein, damit sie Erdkröte & Co. rechtzeitig sehen und den Fuß vom Gas nehmen. „Sofern die Verkehrslage es zulässt, bitte den Tieren die Vorfahrt lassen“, appellieren die Naturschützer. Denn trotz Krötenzaun sterben jedes Jahr hunderte Amphibien auf Schortens‘ Straßen. Die Tiere wandern in der Regel in der Nacht, am liebsten in feuchten Nächten über 5 Grad.