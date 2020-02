Er hat über lange Jahre das Gesicht des Vereins der Grafschafter geprägt und als Schatzmeister die Finanzen des Vereins verwaltet. Jetzt trat Wilfried Sutorius nicht wieder an. Für ihn wählte die Jahreshauptversammlung Benedikt Funkel als neuen Schatzmeister. Das Jahr 2020 hat für den Verein neue Herausforderungen, steht doch das 60. Brunnenfest vor der Tür. Und das soll größer gefeiert werden als je zuvor.

Einiges konnte Vorsitzender Michael Hinrichs in seinem Jahresbericht schon ankündigen. So soll das Fest in diesem Jahr schon am Donnerstag beginnen. Auch überlegt der Verein, ob nicht zusätzlich zu den eigenen Korsowagen auch private Korsowagen zugelassen werden können, um den Umzug noch farbenfroher zu machen. Für weitere Ideen ist der Vorstand offen.

Wie wichtig der Verein für den Zusammenhalt im Ort ist, wurde im Jahresbericht des Vorsitzenden deutlich. So hat man gemeinsam am Frühjahrsputz teilgenommen, zu Ostern ein Eiersuchen für die Kinder organisiert, am 1. Mai um den Maibaum gefeiert und sich zum Scheunengottesdienst getroffen. Und natürlich war auch ein Grünkohlessen einer der Höhepunkte des Jahres.

Vielfältig sind die Aktivitäten rund ums Brunnenfest. Da werden schon Monate vorher Dahlien gepflanzt, die dann als Schmuck für die Korsowagen geerntet werden und in mühevoller Arbeit an den Korsowagen angebracht werden. Und vor dem Brunnenfest muss auch der Brunnen geputzt werden – auch das ein Ereignis, bei dem alle zusammenkommen. Und dann ist Grafschaft beim Brunnenfest tagelang im Feiermodus.