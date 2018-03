Jeverland /Schortens Die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richtho­fen“ heben in dieser Woche zu abendlichen Ausbildungsflügen über der Nordsee ab. Am Montagabend hatte der plötzliche Lärm mehrerer relativ tief fliegender Jets über Schortens für Irritationen bei Bürgern gesorgt.

Die kurzfristig eingeplanten Nachtflüge, bei denen über der See unter anderem taktische Manöver und Betankung in der Luft trainiert werden, dauern noch bis Donnerstagabend, sagte Oberstabsfeldwebel Uwe Cremer vom „Richthofen“-Geschwader der NWZ auf Nachfrage. Die Jets heben um 20 Uhr in Wittmund ab und würden bei ihrer Rückkehr etwa eineinhalb Stunden später über Schortens und Jever zum Landeanflug auf Wittmund einschwenken.

Die nächsten Nachtflüge seien dann erst wieder für den Herbst vorgesehen.