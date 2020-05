Diebe stehlen Zubehör zu Kränen

Roffhausen Zwischen 10. Dezember und 15. April haben Unbekannte zwei hochwertige Autokran-Zubehörteile gestohlen: Es handelt sich um so genannte Gitterspitzen, die zur Verlängerung von Kranauslegern bestimmt sind. Die Gitterspitzen waren auf einer angemieteten Freifläche auf dem ehemaligen Olympiagelände in Roffhausen deponiert. Sie wurden wahrscheinlich per größerem Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder über den Verbleib des Zubehörs machen können: Tel. 04461/91 87 90.

