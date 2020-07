Digital in der Natur unterwegs

Schortens In den Osterferien musste das Aktionsprogramm wegen Coronas ausfallen – die Stadtbücherei und das Regionale Umweltzentrum Schortens bieten „Schortenser Bücherhelden – Abenteuer im Wald“ nun in den Herbstferien an: 20 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können vom 19. bis 23. Oktober kostenlos teilnehmen.

„Wir werden mit den Kindern digitale Rallyes entwickeln“, erklärt Bücherei-Leiter Marcus Becker. Dabei werden die Kinder mit Tablets virtuelle Geschichten entwickeln, die dann auf der App „Actionbound“ spielbar und erkundbar sind.

„Das Thema Umweltschutz spielt dabei eine wichtige Rolle“, betont RUZ-Leiterin Ina Rosemeyer. Daher findet ein großer Teil der Veranstaltung im RUZ und im Wald statt. Neben dem Umweltschutz gilt auch das Motto „Total digital – Lesen und Erzählen mit digitalen Medien“: Die Kinder sollen erfahren, wie Texte, Videos und Audiodateien zu einer spannenden Geschichte verbunden werden können.

Anmeldeunterlagen für das Projekt gibt es ab sofort in der Stadtbücherei Schortens.