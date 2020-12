Finanzen in Schortens: Corona ist auch finanziell sehr nachtragend

Schortens Um die Finanzen der Stadt Schortens war es schon ohne die Corona-Krise nicht zum Besten bestellt. Mit Corona siehts noch schlechter aus: 952 300 Euro sind laut Kämmerei die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Krise für Schortens. Mit einem zweiten Nachtragshaushalt hat der Stadtrat den Etat nun den tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Weil nun auch deutlich wird, dass nahezu alle Corona-Ausfälle vom Land ausgeglichen werden.

2020 fehlen zum Ausgleich der laufenden Erträge und Aufwendungen dennoch rund 2,3 Millionen Euro.

Wie schnell sich die Zahlen verändern, zeigte eben die Entwicklung bei den Gewerbesteuern beziehungsweise den Ausgleichszahlungen des Landes: Gerade mal neun Tage zuvor hatte der Finanz- und Wirtschaftsausschuss erfahren, dass das Land von den Steuerausfällen rund 577 000 Euro übernimmt; zur Ratssitzung kam nun die Info, dass sich die Gewerbesteuerausgleichszahlungen auf rund eine Million Euro summieren. „Das ist gut und schön für uns – aber leider nicht valide“, kommentierte Detlef Kasig (SPD). „Denn das alles kann sich in diesen unsicheren Zeiten auch mal in die andere Richtung verändern.“

Kritik an Fehlentwicklung

Maximilian Striegl (CDU) erinnerte daran, dass die Corona-Situation die finanzielle Lage der Stadt verschärft hat. Er kritisierte grundsätzliche Fehlentwicklungen, die auch schon vor Corona sichtbar wurden, als es trotz guter wirtschaftlicher Ausgangslage nicht gelang, Überschüsse zu erwirtschaften, die dann wiederum den Spielraum für nötige Investitionen bieten.

Just wettert gegen Kreis

Janto Just mahnte, dass die Stadt bis Ende 2024 Defizite von 8,5 Millionen Euro anhäuft. Hinzu kommen noch die langfristigen Verbindlichkeiten von knapp 30 Millionen Euro bis Ende 2024. „Das alles ist ohne gravierende Änderungen nicht mehr zu bewältigen.“ Just brachte einmal mehr die hohen Ausgaben für die Kinderbetreuung ins Spiel, die doch eigentlich Aufgabe des Kreises sei: „Unser gesamtes Steueraufkommen – dieses Jahr rund sechs Millionen Euro – geht drauf für eine Aufgabe, die wir für den Kreis wahrnehmen.“

Wolfgang Ottens (Grüne) betonte, dass von dem 2,3-Millionen-Euro-Defizit für 2020 rund eine Million Euro Corona-Kosten sind. „Aber hier glaubt doch keiner, dass die übrigen 1,3 Millionen Euro für goldene Wasserhähne verbaut worden sind. Das ist Geld, das wir für wichtige Projekte in die Hand nehmen mussten.“ Und schließlich bemerkte Detlef Kasig: „Wichtige Investitionen müssen weiterhin möglich sein. Wir müssen das ,Unternehmen Stadt Schortens‘ schließlich am Laufen halten. Wir können keine Vollbremsung einleiten und auf Stillstand gehen.“ Und er entgegnete Just: In Sachen Kita-Kosten sei zudem wenige Tage zuvor ein gemeinsamer Antrag an den Kreis auf den Weg gebracht worden.