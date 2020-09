Aktionswoche: Eine Woche lang aktiv für plastikfreie Umwelt

Schortens /Friesland Wer kennt nicht die Fotos von brennenden Müllbergen? Derzeit werden laut WWF an die 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr hergestellt. Davon werden rund 36 Prozent für Verpackungen verwendet. Nur etwa 16 Prozent werden recycelt.

Um darüber aufzuklären und zu informieren, welche Probleme Kunststoffe verursachen und wie sie vermieden werden können, gibt es seit zwei Jahren die stetig wachsende Plastik-Aktions-Woche in der Region. In diesem Jahr ist neben dem Landkreis Wittmund erstmals auch der Landkreis Friesland involviert.

Themenwoche Plastik

Das Regionale Umweltzentrum Schortens (RUZ) beteiligt sich mit einem Workshopangebot für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren an der Plastik-Aktions-Woche von Montag bis Samstag, 14. bis 19. September.

Los geht’s am Montag, 14. September: Interessierte können ab 19 Uhr im RUZ verschiedene Plastikalternativen selbst herstellen. Weitere Veranstaltungstermine sind neben schulinternen Aktionen in den Oberschulen Jever und Hohenkirchen, IGS Schortens und Grundschule Cäciliengroden Stände auf den Wochenmärkten,. Workshops und Vorträge. Es wird Ausstellungen und Führungen geben, die Müllsammelaktionen zum internationalen Coastal Cleanup Day (ICC) am 19. September und ein Fotowettbewerb laden zur ein.

Vielfältiges Angebot

Weitere Infos und Kontakt bei Ina Rosemeyer (RUZ Schortens) per E-Mail an i.rosemeyer@ruz-schortens.de oder unter Tel. 04461/89 1652. Den gesamten Veranstaltungskalender gibt es auf der Aktionsseite sowie bei der Ostfriesland Tourismus GmbH, auf Plakaten und Aushängen vor Ort.

Mehr Infos und Aktionen unter www.plastikaktions-woche.de