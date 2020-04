Frühlingsbeginn In Schortens: Blumenmischung kommt direkt frei Haus

Schortens Die Schortenser Blumenmischung hat nicht nur ein buntes Bild in den vergangenen Jahren in die Schortenser Landschaft und in die hiesigen Gärten gezaubert, sondern diente auch als Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere nektar- und pollensuchende Insekten.

Bankverbindung Für die Bestellung einfach den Betrag unter dem Stichwort „Blumenmischung“ bei der Volksbank Jever überweisen: IBAN DE98 2826 2254 0210 1016 87 SWIFT GENODEF1JEV 50 Gramm-Tütchen kosten 3,50 Euro, wer mehr benötigt überweist entsprechend mehr. Bei der Überweisung unbedingt die Adresse angeben. Versandkosten fallen nicht an.

Leider kann die Stadt die Schortenser Blumenmischung wegen der Beschränkungen der Corona-Krise diesmal nicht direkt in der Tourist-Info oder im Rathaus zum Kauf anbieten. „Aber Corona macht auch uns erfinderisch“, teilt Sylvia Reinecke von der Stadt Schortens mit. Wer Interesse an der Schortenser Blumenmischung hat, kann diese per Überweisung unter dem Stichwort „Blumenmischung“ un­ter Angabe der Anschrift bestellen.

Die Bestellmenge ergibt sich aus dem überwiesenen Betrag. Die Blumensamenmenge von 50 Gramm kostet 3,50 Euro und ist ausreichend für ca. sechs Quadratmeter blühende Sommerwiese. Die Blumenmischung besteht aus etwa 40 einjährigen Blumenarten und sollte erst nach dem letzten Frost ausgesät werden.

Im Ortskern (Heidmühle, Ostiem, Oestringfelde, Addernhausen, Schoost und Schortens) wird nach Eingang des Betrages direkt nach Hause in den Briefkästen geliefert. Bei allen anderen Bestellern erfolgt die Zusendung per Post. Portokosten werden nicht erhoben.