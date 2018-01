Schortens Sie haben Flyer verteilt, Plakate aufgehängt und die Werbetrommel gerührt: Nun hoffen das Jugendparlament Friesland sowie Jannes Wiesner und Yulian Ide als Organisatoren auf viel Resonanz auf ihren Abend „Lina, Käthe, Adolf, Arthur & Helene – Jüdische Jugendliche in Schortens“: Die interaktive Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beginnt an diesem Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Geplant sind drei Blöcke – interaktiv bedeutet: Mitmachen ist gefragt. Moderiert wird der Abend von Mustafa Fakhro, Vorsitzender des Jugendparlaments, und Ruth du Rien aus Hamburg. Weil sich der Abend an junge Leute richtet, haben auch die Jungen Vorrang bei allen Aktionen.

Erwartet werden auch Nachfahren der Familie Solmitz: Lina, Käthe, Adolf, Arthur, Helene – das sind die Namen der fünf Solmitz-Kinder. Die Familie lebte bis 1934 in Heidmühle – dann wurde sie vertrieben. Die Kinder waren damals zwischen 14 und 29 Jahre alt.

Wie war es für sie, als jüdische Jugendliche in Schortens aufzuwachsen? Wie haben sie Diskriminierung und Antisemitismus erlebt? Was können die Schortenser und alle anderen Jugendlichen in der Region für die heutige Zeit daraus lernen? Diese Fragen stellt das Jugendparlament Friesland bei der Erinnerungs- und Gedenkveranstaltung an diesem Samstagabend.

