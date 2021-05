Hobby: Mit 6600 Tauben in die neue Flugsaison gestartet

Schortens 13 Preisflüge und 5300 Flugkilometer bis Ende Juli: Auf die Brieftauben der hiesigen Reisetaubenvereinigungen wartet wieder ein ordentliches Flugprogramm. Nach drei Vorflügen hat die in Schortens ansässige Brieftaubenreisevereinigung „Friesenland“ zusammen mit der Transportgemeinschaft Ostfriesland jetzt den ersten regulären Preisflug veranstaltet und in Borken westlich von Münster bei gutem Wetter und leichten nordwestlichen Winden 6600 Tauben aufgelassen. Von der Vereinigung „Friesenland“ waren 1105 Tauben am Start. Gut 200 Kilometer ging es von Borken zurück in die Heimatschläge.

Nach einer Flugzeit von 2:33 Stunden traf bei Züchter Hans Fehnders in Heidmühle die schnellste Taube der RV Friesenland ein. Sie erreichte eine Fluggeschwindigkeit von 79 km/h.

Die weiteren erfolgreichen Züchter waren Hans Peter Becker (Schortens), Schlaggemeinschaft Stemmer (Wüppelser Altendeich), Jens Taddigs (Hohenkirchen), Julia und Nina Tolksdorf (Abens), Günther Worofka und Siegfried Brand (Wittmund), Ernst Tolksdorf (Neuharlingersiel) und Dieter Lübbers (Marcardsmoor) Ein Drittel der eingesetzten Tauben kommt in die Preiswertung, so dass der Flug innerhalb von 16 Minuten abgeschlossen werden konnte.

Am nächsten Sonntag, 9. Mai, werden die Tauben in Alpen am unteren Niederrhein aufgelassen. Von dort sind es 40 Kilometer weiter bis in die Heimatschläge. In den kommenden Wochen werden die Heimflüge immer länger. Der finale Preisflug mit 660 Kilometern Luftlinie wird am 24. Juli von Weil am Rhein gestartet.