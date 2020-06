Blaulicht: Riesen-Haufen Altreifen einfach auf Wiese in Schortens entsorgt

Schortens /Jever Unbekannte haben einen Riesen-Haufen Altreifen einfach auf einer Wiese am Purkswarfer Weg in Schortens abgeladen. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Entsorgung und bittet um Hinweise unter Tel. 04461/ 92 110. Die Altreifen wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, abgeladen.

Eine 42-Jährige ist bei einem Unfall am frühen Sonntagabend leicht verletzt worden: Eine 52-jährige Wittmunderin war mit ihrem Auto kurz nach 17.30 Uhr auf der B 210 Richtung Schortens aufs Auto der 42-Jährigen aus Blomberg aufgefahren. Die Fahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Ohne Führerschein, dafür mit gestohlenen Kennzeichen: Die Polizei hat am Sonntag einen 22-jährigen Autofahrer im Bereich der Baustelle an der K 294/Oldenburger Straße kontrolliert: Er war trotz Durchfahrtverbots über die Baustelle gefahren. Bei der Kontrolle des Wilhelmshaveners stellten die Polizisten fest, dass er keinen Führerschein hat. An seinem Auto waren Kennzeichen aus Wittmund angebracht, die 2016 in Jever als gestohlen gemeldet worden waren. Der abgelaufene TÜV-Stempel des Kennzeichens war mit einem gültigen Stempel überklebt worden.

Die Beamten untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, die Ermittlungen dauern an.

In Jever wurden von einem Grundstück an der Schützenhofstraße Kupferrohre und Elektrokabel entwendet. Laut Polizei schlugen die Diebe zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, zu. Die Polizei hofft, dass der Abtransport jemandem aufgefallen ist und bittet um Hinweise unter Tel. 04461/92 110.