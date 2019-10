Schortens Die Sanierung und teilweise Neugestaltung der öffentlichen Spielplätze der Stadt Schortens geht weiter: Am Wohnpark hat die Stadt eine Vogelnestschaukel und ein Drehkarussell aufgebaut. Bei weiteren Gesprächen mit den Eltern wurde deutlich, dass ähnlich wie am Spielplatz Elbinger Weg auch am Wohnpark das große Spielhaus Probleme macht. Das nutzen vor allem Jugendliche als Treffpunkt – und das geht nur selten ohne Lärm und Probleme vonstatten, so dass die Stadt auch auf Wunsch der Anlieger diese Spielhäuser entfernt und durch Turm- und Spielkombinationen für kleinere Kinder ersetzt. Die Stadt will damit auch signalisieren, dass das Nutzungsalter der Spielplätze entsprechend niedrig ist.

Auch neue Sitzbänke und Tisch-Bank-Kombinationen sollen kommen. Aus Sicherheitsgründen wird zudem ein Zaundurchgang zur Straße geschlossen.

Aktuell ist der Bauhof auf dem Spielplatz Frankfurter Straße in Roffhausen zugange. Unmittelbar danach folgt die Erneuerung des Spielplatzes Dettmar-Coldewey-Straße in Grafschaft. Danach sind der Elbinger Weg und restliche Maßnahmen im Wohnpark an der Reihe.