Kommunalwahl: Wahlwerbung am Werbepylon

Schortens Jetzt nimmt der Kommunalwahlkampf in Schortens richtig Fahrt auf: Die CDU Schortens hat ausgerechnet am Werbeturm an der B 210 großformatige Wahlwerbung anbringen lassen. Die fünf mal fünf Meter große Werbetafel prangt seit diesem Donnerstag in etwa 20 Metern Höhe an dem Stahlgerüst an der Schortenser Anschlussstelle in der Branterei und soll dort bis nach der Bundestagswahl verbleiben. Die CDU Schortens hat die Werbefläche für ein halbes Jahr, bis zum 1. Oktober, gemietet, so CDU-Fraktionschef Axel Homfeldt auf Nachfrage.

Pikant: Die CDU war es, die den „Skandal-Turm“ im vergangenen Jahr besonders lautstark anprangerte, weil die Stahl-Konstruktion dreimal so teuer wurde wie ursprünglich vorgesehen, dabei zudem nicht mal so hoch wie geplant und auch nicht optimal platziert wurde. Das scheint in Wahlkampfzeiten offenbar keine Rolle mehr zu spielen.

Die Werbekampagne der CDU sorgt unterdessen bei der SPD Schortens für Riesenärger. Die wollte offenbar mit ihrer Wahlwerbung ebenfalls an den TV-bekannten Werbeturm. „Aber wir platzieren uns nicht unterhalb der CDU“, so SPD-Frakti­onschef Udo Borkenstein. Auch die freie Werbefläche „rechts von der CDU“ sei völlig indiskutabel, schmollt die SPD.

Bürgermeister Gerhard Böhling hatte erst kürzlich auf Anfrage eines Bürgers zu den freien Werbeflächen im Stadtrat mitgeteilt, dass man mit vier Werbe-Interessenten im Gespräch sei.