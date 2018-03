Schortens Kaum ist Ostern vorbei, wird es kriminell im Bürgerhaus Schortens: Am Mittwoch, 4. April, 19.30 Uhr, liest Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf aus seinem neuesten Krimi „Ostfriesenfluch“ – begleitet wird er von seiner Frau, Liedermacherin Bettina Göschl, die ihre neue CD „Ostfriesentango“ vorstellt. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 16 Euro in der Stadtbücherei im Bürgerhaus.

In „Ostfriesenfluch“ geht es um Entführung: Ein Mann entführt Frauen, aber er tötet sie nicht. Er stellt noch nicht einmal eine Lösegeldforderung. Er schickt nur ein Paket mit den Kleidungsstücken der Frauen. Das löst Panik aus, denn niemand versteht, was er will.

Sind die Frauen wirklich entführt worden, oder sind sie abgehauen, weil sie ihrem Leben eine neue Richtung geben wollten?

Hier zerstört einer systematisch Beziehungen, denkt sich Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Sie scheint zu ahnen, worauf es der Entführer abgesehen hat. Aber wie kann sie ihn fassen?