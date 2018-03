Schortens Die Bäume an der Menkestraße bleiben stehen bis zum Herbst – erst dann sollen einzelne Bäume gefällt werden. Wie viele und welche unter die Motorsäge kommen, darüber wollen sich die Ratsmitglieder in den kommenden Monaten klar werden. Auf diesen Beschlussvorschlag hat sich unter verständnislosem Kopfschütteln der CDU am Mittwochabend der Planungsausschuss Schortens mehrheitlich geeinigt. Zuvor hatten sich die Ausschussmitglieder die Situation an der Menkestraße angeschaut.

Grundsätzlich herrscht in Rat und Verwaltung Einigkeit darüber, dass im Abschnitt zwischen Mühlenweg und LzO (Neumannsweg) seinerzeit zu viele Eichen und Linden zu dicht gepflanzt wurden. Heute stehen sich die Bäume zum Teil gegenseitig im Weg, behindern sich im Wachstum und beeinträchtigen zum Teil auch den Einzelhandel. Etwa 15 von 35 Bäumen sollen weichen.

Die Fällung einzelner Bäume ist Teil eines Gesamtkonzepts zur Neugestaltung der Menkestraße.