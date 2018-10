Schortens Auch drei Tage nach der Wahl zum ersten Schortenser Mühlenprinzen hat Denis Harms noch immer einen Muskelkater im Gesicht vor lauter glückseligem Strahlen. „Mich haben viele Glückwünsche erreicht – auch weil ich den Mut hatte, als erster und einziger Mann zu kandidieren“, sagt der 25-jährige Gärtner, der in der Reihe von mehr als 30 Blüten-, Rosen-, Heide-, Spargel- und Mühlenköniginnen oder Burgfräuleins im Lande aktuell der einzige männliche Vertreter ist. Zumindest ganz oben im Norden. In der Lüneburger Heide wird seit einigen Jahren zwar auch der Neuenkirchener Kartoffelkönig gewählt, das ist es dann aber auch schon mit der Männlichkeit in der großen Galerie gekrönter Häupter in Niedersachsen.

In Schortens und im Jeverland ist Denis Harms definitiv der erste Mann, der sich einfach mal mit auf die Bühne begeben hat, als am vergangenen Sonntag auf dem Stadtfest wieder die Wahl der Mühlenkönigin und Mühlenprinzessin anstand. Die Stadt hatte die Wahl zwar erstmals auch für männliche Kandidaten geöffnet und dafür geworben, doch bis kurz vor ultimo waren es – wie in all den Jahren zuvor – nur junge Damen, die sich in zwei Durchgängen dem Publikum und der Jury vorstellen wollten. Ein Mühlenkönig oder Mühlenprinz war nicht Sicht. Dachte man.

„Trau Dich doch mal“

Dann kam Denis. Am Vorabend hatte eine Freundin in der Zeitung von der Aktion gelesen und ihn angerufen: „Nun trau’ Dich doch mal“, hatte sie Denis angefixt. Der schlief noch mal eine Nacht darüber und nahm dann all seinen Mut zusammen. Am Vormittag hatte er noch für seinen Arbeitgeber Nordfrost die Grünanlagen gepflegt und dann seinen Chef Horst Bartels gefragt, was der von der Idee halten würde: „Na klar, mach’ das mal. Dann zieht der Adel mit ins Haus“, habe Bartels gesagt. Eine Stunde später stand Denis Harms frisch gestriegelt auf dem Stadtfest und überreichte Heide Schröder-Ward vom Stadtmarketing seine Bewerbungsunterlagen. Das war buchstäblich in letzter Minute, denn auf der Bühne begann schon kurz darauf der erste Durchgang. Zunächst stellten sich nacheinander die drei jungen Damen vor, dann rief der Moderator Denis auf die Bühne: „So, liebe Schortenserinnen, jetzt habt ihr die Chance, Eure Unterwäsche auf die Bühne zu werfen...“ Die Reaktion des Publikums war super, der Applaus riesig, sagt Denis Harms. „Ich hab gleich gespürt: Das könnte was werden heute.“

Wurde es dann auch. Zur Mühlenkönigin wollten die Schortenser und die Jury zwar Tomke Ostendorf, aber als Stellvertreter reihte sich erstmals ein Prinz und keine Prinzessin bei den gekrönten Häuptern ein.

Nur positive Reaktionen

Denis Harms – der sich auf Facebook wegen des leichteren Auffindens übrigens Dennis mit zwei „n“ schreibt – erreichten viele Glückwünsche und Freundschaftsanfragen: „Respekt, dass du den Mut dazu hattest. Und Gratulation, dass du es geschafft hast“, so die Reaktionen. Der 25-jährige Prinz ist aktuell Single, lebt in Jever, ist gern mit Freunden unterwegs und baut in seiner Freizeit gern Möbel aus Euro-Paletten. In den kommenden zwölf Monaten wird er Schortens zusammen mit Mühlenkönigin Tomke Ostendorf bei vielen Gelegenheiten repräsentieren. Und vielleicht wird nach diesem Auftakt im nächsten Jahr aus dem Prinzen wirklich mal ein König.