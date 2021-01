Mutmaßlicher Betrüger aus Schortens: Gesuchter „Goldjunge“ zur NWZ: Stelle mich bis 15. Januar

Schortens Der wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs bundesweit per Haftbefehl gesuchte Tobias Gröschler aus Schortens beugt sich dem Fahndungsdruck und will sich der Polizei und den Justizbehörden stellen. Das teilte Gröschler am Samstag der NWZ persönlich mit.

Darum geht es im „Falschgold“-Prozess Im „Falschgold-Prozess“ musste sich Tobias Gröschler aus Schortens 2019 vor dem Amtsgericht Jever verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, in mehr als 40 Fällen in betrügerischer Absicht unechte Goldmünzen und -barren über Ebay angeboten und verkauft zu haben. Die täuschend echten Goldwaren, die aus einfachen Metalllegierungen bestanden, hatte er über Internetshops aus Fernost bezogen. Im November 2019 verurteilte ihn das Amtsgericht wegen Betrugs in 24 Fällen und des versuchten Betrugs in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Durch die Taten soll der Angeklagte insgesamt 118 400 Euro erlangt haben. Seine Anwälte legten umgehend Berufung ein. Nach weiteren Goldgeschäften auf Ebay im Frühjahr und Sommer 2020 wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Seitdem ist Gröschler abgetaucht und hält sich an einem unbekannten Ort auf.

„Bevor die Staatsanwälte wahnsinnig werden oder das Interpol oder das SEK mich suchen, mache ich das lieber selber“, so der 27-jährige wörtlich. Bis spätestens 15. Januar werde er beim Landgericht in Oldenburg erscheinen. „Ich will, dass die Angelegenheit jetzt geklärt wird, alles andere führt zu nichts“, sagte Gröschler.

Gröschler wird vorgeworfen, von Ende 2016 bis Anfang 2019 im Internet über die Auktionsplattform Ebay unechte Goldbarren und Münzen angeboten zu haben und Käufer um rund 120.000 Euro betrogen zu haben. Dafür musste er sich 2019 vor dem Amtsgericht Jever verantworten, das ihn schließlich in 22 Fällen des Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilte.Er ging direkt in Berufung, bot einige Monate später aber erneut Goldplättchen bzw. vergoldete Barren an.

Er argumentiert, dass er stets klar und deutlich darauf hingewiesen habe, dass es sich um ungeprüfte Ware handele, die er daher vorsichtshalber als unecht deklarierte und mit e einem Startgebot von einem Euro anbot. Die Staatsanwaltschaft sah dennoch Merkmale des Betrugs erfüllt, unter anderem, weil er mit Alias-Identitäten seine Spuren verwischte.