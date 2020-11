Pferdestall: Für Begleitung, Beratung und Hilfe

Schortens Trotz des November-Lockdowns dürfen die Angebote der Jugendhilfe weitergeführt werden, um Kindern und Jugendlichen auch oder erst recht in dieser Zeit Begleitung, Beratung, Unterstützung und eine Anlaufstelle anbieten zu können. Das Jugend- und Familienzentrum „Pferdestall“ in Schortens bleibt geöffnet – allerdings mit Einschränkungen, teilt Leiterin Sandra Gudehus mit:• Händedesinfektion und Dokumentationspflicht• Maskenpflicht beim Betreten, beim Kickern, Yu-Gi-Oh!, Dart und Billard• Mindestabstand von 1,50 Metern • Beschränkung der Besucherzahl auf 12 Gäste (+ Kinder unter 6 Jahren).

Nicht stattfinden dürfen Sportangebote (orientalischer Tanz, Tanzgruppe und Sport). Abgesagt sind Fußballnacht in der Beethovenhalle/Fifa-Turnier-Nacht am 20. November, Kindernachmittag am 27. November, „Frieslandspielt“ am 28. November, Laternenfest der Kinderinsel am 13. November und Spielzeugflohmarkt am 21. November. Auch das Seniorencafé, die Töpferkurse und der Nähtreff werden ausgesetzt.