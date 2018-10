Schortens Zum internationalen „Repair-Day – Reparaturtag“ findet am Samstag, 20. Oktober, wieder ein Repair-Café im Familienzentrum „Pferdestall“ in Schortens statt. An diesem Tag geht es darum, Reparieren und Reparatur sichtbar zu machen. So wird Müll vermieden und Fähigkeiten werden geteilt.

In diesem Jahr steht das (Grund-)Recht auf Reparatur im Mittelpunkt – passend zu den derzeitigen Bemühungen in Europa und den USA, eine Gesetzgebung zu besserem Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinfos sowie längerer Haltbarkeit durchzusetzen.

Im Repair-Café helfen wie üblich von 14 bis 18 Uhr Fachleute und passionierte Bastler ehrenamtlich beim Reparieren. Besucher mit defekten Gegenständen melden sich bis 17 Uhr am Empfang des „Pferdestalls“. Der Experte für Nähmaschinen ist diesmal leider nicht dabei, kündigt Ina Rosemeyer von der Initiative Repair-Café an. Nicht repariert werden können außerdem Fernseher und Mikrowellen.

Ansonsten kann aber so ziemlich alles – von Kleidung bis zum Rührgerät – begutachtet und nach Möglichkeit instandgesetzt werden.

Für Besucher steht ein Caféangebot bereit. Zudem werden nach wie vor weitere Mitstreiter gesucht: Infos im RUZ unter Tel. 04461/891652.