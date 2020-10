Schichtbetrieb: Appell: Entscheidung überdenken

Schortens Der Schortenser Schulausschuss hat am Mittwoch einen Appell an den Landkreis verabschiedet: Die Kreisverwaltung soll den Schichtbetriebs in den Schulen hinsichtlich seiner Verhältnismäßigkeit überprüfen. Das Schreiben lag am Donnerstag auch den Mitgliedern des Kreis-Schulausschusses vor. Janto Just (Bürger für Bürger) hatte im Schortenser Ausschuss den Schichtbetrieb „eine falsche und überzogene Entscheidung“ genannt und gefordert, dass der Landkreis sie zurücknimmt.

Letztlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, den Landkreis aufzufordern, den Schichtbetrieb zu überdenken. Es sei kein guter Stil, in die Kompetenzen des Landkreises einzugreifen, formulierte Martina Esser (Grüne) die Bedenken der Mehrheit.

Für Janto Just steht dennoch fest, „dass so eine Anordnung künftig nicht wieder so leichtfertig getroffen werden darf“. Er verweist darauf, dass die Zahl der Corona-Positiven in Friesland bei 24,4 pro 100 000 Einwohnern liegt – „weit entfernt von kritischen Werten wie 35 oder 50“. „Und selbst bei solchen Werten wären andere Maßnahmen einem flächendeckenden Schulausfall vorzuziehen und werden anderswo auch vorgezogen – selbst im Hotspot Cloppenburg“, so Just.