Stadtradeln: Schortenser steigen aufs Rad

Schortens Zwei Radler aus Schortens haben sich bereits registriert – das reicht natürlich längst nicht: Schortens beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Kampagne „Stadtradeln“ und alle sind aufgerufen, sich zu registrieren.

Vom 7. bis 27. September geht es dann darum, das Auto stehen zu lassen und per Fahrrad möglichst viele Kilometer zu sammeln. Mitmachen können Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in Schortens wohnen oder arbeiten oder die Schule besuchen, und zwar als Einzelfahrer und in Gruppen oder Teams. Erlaubt sind dabei Fahrräder jeglicher Art, auch Pedelecs, E-Bikes, Dreiräder und Rollstuhlfahrräder.

Die Anmeldung erfolgt auf der Internetseite, in der App oder über die Stadt Schortens bei Karsten Töpel, Tel. 04461/ 98 21 38, E-Mail schortens@stadtradeln.de. Dort kann auch der Kilometerstand abgegeben werden.

Mehr Infos und Registrierung unter www.stadtradeln.de/schortens