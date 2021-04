Verabschiedung: Nach 44 Jahren ist nun Dienstende für Schortens’ Polizeichef Bernd Wilkens

Schortens Polizeihauptkommissar Bernd Wilkens war elf Jahre lang Leiter der Polizeistation Schortens – nun geht er in Ruhestand. Am Freitag erhielt er durch Peter Beer, Leiter des Polizeikommissariates Jever und stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die Pensionsurkunde.

Bernd Wilkens wurde 1977 Polizeibeamter, somit kommt er auf 44 Dienstjahre bei der Polizei. Als gebürtiger Jeveraner konnte er bereits mit Ausbildungsende 1979 in seinen heimatlichen Zuständigkeitsbereich der heutigen Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wechseln und seinen Dienst bis jetzt durchgehend dort leisten. Neben der Leitung der Polizeistation Schortens verfügt er auch über 26 Jahre Erfahrung in der Funktion eines Dienstschichtleiters des Streifendienstes in Jever und Wilhelmshaven.

Im Beisein seiner Frau Meike überbrachte Peter Beer herzliche Glückwünsche und Dank vom Polizeipräsidenten Oldenburg, Johann Kühme.

„Mit einem tollen Kollegen geht auch ein enormer Erfahrungsschatz in den Ruhestand! Für die Polizei bedauerlich, für Bernd Wilkens eine schöne Veränderung“, sagte Peter Beer. Für das nächste halbe Jahr wird die Leitung der Polizeistation Schortens dem Polizeihauptkommissar Percy Richter aus dem Zentralen Kriminaldienst Wilhelmshaven übertragen. Eine Festbesetzung ist dann zum 1. November vorgesehen. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben.