Veranstalter appellieren mit Rotlicht

Schortens Die durch die Corona-Pandemie weiterhin fast vollständig ausgebremste Veranstaltungsbranche will am heutigen Montagabend mit der Aktion „Night of light“ auf ihre Notlage aufmerksam machen. Auch im Jeverland gehen die „roten Latenen“ an: So haben sich die Veranstaltungstechnikunternehmen DJ Team Music Brothers sowie hw-events Veranstaltungstechnik aus Schortens, Evers PA Veranstaltungstechnik aus Esens sowie LDD Veranstaltungstechnik aus Butjadingen zusammengeschlos­sen und wollen zwischen 22 und 1 Uhr das Schloss in Jever, das Bürgerhaus in Schortens, den Vorplatz des Bürgerhauses sowie die Tanzstelle von Jens Trotte in Schortens in rotes Licht eintauchen. Diese Gebäude reihen sich in ein gewaltiges Licht-Monument ein, das sich deutschlandweit aus 5000 angemeldeten Objekten zusammensetzt.

